VIDEO | Gli ospiti della struttura, specializzata per l'assistenza ai pazienti affetti da sla, hanno ricevuto la visita dell'associazione Come un raggio di sole di Botricello

Un sorriso, tanta allegria, musica e affetto sono i doni che i volontari dell'associazione "Come un raggio di sole" di Botricello, presieduta da Silvana Grano, hanno portato agli ospiti del Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro per l'Epifania, accolti dal direttore sanitario Bonaventura Lazzaro. Un luogo dove si combattono ogni giorno la sla e le malattie neuromusicolari e dove i sorrisi hanno un sapore diverso, un sapore di vita.

Sonia, Rosa, Alessio, tante sono le storie che si incrociano in questi reparti, storie di chi, con gli occhi vigili e la mente lucida, capisce che la malattia sta portando via tutte le capacità del proprio corpo ma non la voglia di sorridere. Uno scambio di energia e di emozioni dunque tra gli operatori sanitari, i volontari e i pazienti, in un vero clima di festa un'occasione in cui a tutti è concesso sentirsi un pò piccini. Ma che siano adulti o bambini, che si tratti di patologie più o meno gravi, quel sostegno umano fatto di parole semplici, attenzioni, e piccoli gesti per dare conforto tra interventi e terapie, è questa la cura di cui i pazienti hanno sempre bisogno.