VIDEO| Nella nuova puntata della rubrica, in onda domani su LaC Tv, si parlerà di diabete nei giovanissimi partendo dall'iniziativa Glicopizza realizzata dalla diabetologia pediatrica di Catanzaro che ha permesso di sperimentare un prodotto con farina integrale in grado di ridurre i valori medi della glicemia

Anche i bambini diabetici possono mangiare la pizza. Ce lo confermano le mamme di Pierantonio e Sara, rispettivamente Francesca Virelli e Alba Lostumbo, a conclusione del progetto Glicopizza realizzato da un team medico coordinato dal responsabile della diabetologia pediatrica dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro Felice Citriniti insieme al dietista Francesco Grande, in collaborazione con il Mulinum di san Floro, in provincia di Catanzaro. Qui 20 bambini diabetici hanno potuto gustare un'ottima pizza preparata con farina integrale derivata dalla macinatura a pietra che ha permesso di registrare una riduzione dei valori medi della glicemia. Dunque buone notizie per i bambini diabetici e per le loro famiglie, costrette convivere con una patologia che in Italia colpisce circa 20.000 bambini ed adolescenti. Sarà questo l'argomento che verrà approfondito nel corso della nuova puntata di LaC Salute in onda mercoledì 23 gennaio alle 13.30 e alle 20.00 su Lac Tv canale 19, insieme al dietista Francesco Grande e all'imprenditore Stefano Caccavari che con il Mulinum che, attraverso il recupero dei grani antichi sta contribuendo alla difesa del territorio e ad un miglioramento delle condizioni di salute.