Se le prime dosi vanno un po’ a rilento, con le seconde e le terze, i cosiddetti booster di rinforzo, si viaggia molto spediti. «Siamo in linea con i target che la Regione ci ha indicato, in alcuni casi siamo riusciti anche a superare il limite dei 4mila al giorno». A spiegare dati e numeri è Valentina Battendieri, responsabile della piattaforma vaccinale per Cosenza.

Chi si approccia solo ora con i vaccini, spinto con ogni probabilità dalle limitazioni che la mancanza del Super green pass provoca, non si reca in massa a vaccinarsi. Però, pur con lentezza, si procede anche su quel fronte. «Viaggiamo per le prime dosi sulle 300/400 inoculazioni al giorno. Si tratta, perlopiù di giovani entro i 49 anni, quella fascia che è stata più dura da convincere, ma l’importante è procedere».



Continua a leggere su Cosenzachannel.it