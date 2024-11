Per prenotarsi è necessario registrarsi su piattaforma o chiamare il numero verde. La Prociv regionale: «Continueranno ad avere particolare attenzione per le categorie fragili e le classi di età over 50»

Anche in Calabria sono state attivate le prenotazioni per i vaccini anti-Covid agli over 40. Lo riferisce la Prociv regionale tramite il sito dedicato all’emergenza sanitaria. «Si comunica che, in base all’ordinanza del commissario straordinario, generale Paolo Figliuolo, da oggi, lunedì 17 maggio, è possibile anche per gli over 40, quindi fino ai nati nel 1981, accedere alla vaccinazione anti Covid-19», si legge nella nota.

La prenotazione è consentita attraverso la piattaforma, oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339-9903947 per essere ricontattati. «Continueranno ad avere particolare attenzione – conclude il comunicato - per le categorie fragili e le classi di età over 50, fino a garantire la massima copertura. Per info si può contattare il centralino dedicato della Protezione Civile: 0961 789775».