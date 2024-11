Da oggi l'iniziativa coinvolge pure i ragazzi della terza media impegnati nelle prove d’esame. Anche per loro non sarà necessaria la prenotazione

Prolungata la campagna di vaccinazione destinata a maturandi e docenti in commissione d'esame. Lo riferisce una nota stampa della Prociv. Gli studenti – si legge nella comunicazione- hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa promossa dalla Regione Calabria, commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Struttura Commissariale e Difesa, Aziende Sanitarie e Croce rossa, per realizzare gli esami in sicurezza e tranquillità. Per dare la possibilità a coloro che nel weekend non si sono potuti recare nei vari punti vaccinali, l'open day è stato prolungato sino a mercoledì 9 giugno.

Come funziona

I ragazzi che devono sostenere la maturità e i docenti che fanno parte delle Commissioni d'esame e devono ricevere la prima dose potranno, quindi, ancora presentarsi per la vaccinazione senza bisogno di prenotazione ma solo muniti di un modello di autocertificazione che attesti la proprio condizione - firmata dai genitori in caso di minore - e la copia di un documento di identità allegato.

Vaccini agli studenti delle medie

Da oggi, lunedì 7 giugno, scatterà anche il turno dei ragazzi della terza media, anche essi impegnati nelle prove di esame. Questi ultimi potranno ricevere il vaccino da parte dei pediatri di libera scelta o nei centri vaccinali, sempre dopo la consegna di un'autocertificazione firmata dalla madre o dal padre. Il modello di autocertificazione e l'elenco dei principali punti vaccinali aderenti sono scaricabili sul sito rcovid19.it.



