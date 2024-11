Al via la campagna di vaccinazione anti-Covid con il vaccino di Pfizer aggiornato contro la variante XBB.1.5. La somministrazione è raccomandata a cinque categorie partendo dai soggetti fragili e consigliata ai familiari e caregiver di persone fragili, ma sulla base della disponibilità delle dosi potrà essere richiesta da tutti i cittadini. L'anti-Covid potrà essere somministrato insieme al vaccino antinfluenzale nella stessa seduta vaccinale.

Le indicazioni sono contenute nella circolare "Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2023/2024 anti Covid-19" firmata dal direttore Prevenzione del ministero della salute Francesco Vaia.

La vaccinazione, si legge, è raccomandata alle persone di età pari o superiore a 60 anni; agli ospiti delle strutture per lungodegenti; alle donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo postpartum comprese le donne in allattamento; agli operatori sanitari e sociosanitari addetti all'assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza, oltre che studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione; alle persone dai 6 mesi ai 59 anni di età con elevata fragilità in quanto affette da patologie. La vaccinazione viene inoltre consigliata a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità.

«In fase di avvio della campagna, la vaccinazione, pur rimanendo raccomandata per tutti i gruppi di persone indicati e disponibile anche per coloro che non rientrano nelle suddette categorie - si precisa nella circolare - sarà prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari e sociosanitari».