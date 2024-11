VIDEO | Tutti in fila a Palmi, Taurianova e Rosarno per l'iniziativa lanciata dalla Direzione del distretto tirrenico dell'Asp reggina

Seicentocinquanta vaccini antinfluenzali somministrati nella giornata che ha segnato l’avvio della campagna annuale, che quest’anno la Direzione del distretto sanitario dell’area tirrenica dell’Asp di Reggio Calabria ha organizzato in 3 centri.

Le strutture di Palmi, Taurianova e Rosarno hanno accolto le persone prenotatisi, tramite il medico curante o il numero verde, e si tratta di soggetti a rischio, anziani con o senza patologia, over 60 oppure pubblici dipendenti che operano in settori primari, ad esempio operatori sanitari e forze dell’ordine.

«Io mi vaccino ogni anno – spiega una signora in fila nel Centro allestito a Palmi – ma so che questa volta prevenire i malanni di stagione significa anche poter alleggerire gli ospedali impegnati con l’emergenza covid». Tra chi aspetta c’è consapevolezza, quindi, che in questa occasione la prevenzione porta con sé una responsabilità in più.

«Mi vaccino per la prima volta – ammette un signore di mezza età – e so che è importantissimo non solo per me ma anche per gli altri». Mentre a Rosarno la Giornata è coincisa con la riapertura del Centro di via Medma, a Palmi è stato scelto di destinare 2 stanze dell’ambultaorio di Cardiologia, e le operazioni sono state seguite anche dal sindaco Giuseppe Ranuccio e dall’assessore Eliana Ciappina, per suggellare l’indispensabile e ritrovato ruolo che le autorità locali hanno nel campo della prevenzione.

«Abbiamo scelto di fare tutto per prenotazione – spiega il direttore Salvatore Barillaro – evitando quindi assembramenti e disciplinando gli ingressi. Vista la risposta ordinata e massiccia da parte dell’utenza, non escludiamo di ripetere l’iniziativa destinando un’altra giornata di sabato».

Sono circa 130.000 i vaccini antinfluenzali di cui l’Asp di Reggio Calabria dispone.