Ci sono anche gli ospedali di Soverato, Lamezia Terme e Soveria Mannelli tra i 21 punti vaccinali individuati per il nuovo Vax Day in programma in Calabria dall’1 al 4 maggio, dalle ore 9 alle 22. Nei tre presidi, fa presente la direzione medica del presidio unico, verrà somministrato il siero anticovid Pfizer e Moderna agli over 80 e alle categorie fragili. L’iniziativa è stata denominata “la Calabria fa poker” e le strutture ospedaliere dell’Asp sono dunque direttamente coinvolte per la vaccinazione di alcune categorie prioritarie che dovranno comunque prenotarsi tramite piattaforma regionale prima di procedere alla vaccinazione.

Le prenotazioni

Pertanto, affinchè le sedute vaccinali previste possano svolgersi nel migliore dei modi, la direzione sanitaria raccomanda la massima collaborazione e l’osservanza delle procedure previste da parte dell’utenza: ci si dovrà presentare nel punto vaccinale individuato solo se regolarmente prenotati sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.itù; bisognerà presentarsi nell’orario prestabilito e non con largo anticipo; sarebbe preferibile presentarsi con la modulistica già redatta, modelli A, B, C, D, scaricabile dal sito dell’Asp di Catanzaro.