L'angiologo Elia Diaco spiega come avere gambe sane e come prepararsi all'arrivo della stagione estiva.

Nell'ultima puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC tv canale 19, l'angiologo Elia Diaco, ospite di Rossella Galati, ha spiegato come prevenire la malattia venosa cronica. Vene varicose e capillari non rappresentano solo un fastidioso anestetismo ma sono anche fonte di problemi di salute, a volte anche gravi. In vista della stagione estiva lo specialista fornisce quindi conigli utili per mantenere le nostre gambe in perfetta forma e prevenire l'insufficienza venosa. Ma quanto le moderne tecniche mini invasive sono efficaci per la risoluzione dei problemi vascolari? Il dottore Diaco ha spiegato come funziona la scleromousse ecoguidata, quali sono i costi e quali gli effetti di una tecnica che è in grado di fornire risultati simili a quelli della chirurgia tradizionale con minori complicanze. E' possibile rivedere le puntate sul sito www.lactv.it e scrivere all'indirizzo salute@lactv.it per domande, suggerimenti e segnalazioni.