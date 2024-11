In occasione della giornata mondiale del diabete, che si celebrerà il prossimo 14 novembre, il centro medico Cardiomet di Catanzaro promuove una giornata di screening gratuiti. Si tratta di una problematica in continua crescita che interessa oltre 530 milioni di adulti nel mondo, numero destinato ad aumentare a 640 milioni nel 2030.

In Europa la malattia riguarda circa 60 milioni di persone mentre in Italia, in base ai dati ISTAT 2020, si stima una prevalenza del diabete pari a circa il 6% della popolazione che corrisponde a oltre 3 milioni e mezzo di persone.

Una patologia identificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quale priorità globale per tutti i sistemi sanitari. Per questo gli specialisti del centro catanzarese, sito in via Lucrezia della Valle, aprono le porte ai cittadini convinti che la sempre crescente diffusione del diabete porti con sè la necessità di porre la giusta attenzione alle tematiche della prevenzione primaria e secondaria. Per prenotare lo screening o richiedere informazioni è possibile contattare il numero 344-4199039.