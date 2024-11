«Cetraro non ospiterà più pazienti Covid». L'annuncio è del sindaco di Cetraro, Angelo Aita, che questa mattina è stato informato dal commissario straordinario dell'Asp di Cosenza, Giuseppe Zuccetelli, durante un incontro. «Considerata l’evoluzione epidemiologica positiva del Covid - prosegue il primo cittadino -, è stato deciso il trasferimento degli ultimi pazienti Covid ricoverati presso l’ospedale di Cetraro. Tale provvedimento permetterà di riattivare tutte le attività ospedaliere in assoluta sicurezza senza più disagi per gli operatori sanitari e per gli utenti costretti per la diagnostica a spostarsi in altri presidi».

Fine dell'emergenza sanitaria

Il reparto Covid dell'ospedale di Cetraro, allestito in tempi record all'inizio dell'emergenza sanitaria, era servito principalmente ad alleviare il lavoro dell'Azianda Ospedaliera di Cosenza, che grazie ai reparti di Malattie infettive e di Terapia Intensiva è stata uno dei punti di riferimento della regione nella lotta al coronavirus, riuscendo a curare decine di pazienti affetti, anche se non sono mancati momenti drammatici, come quelli in cui alcuni pazienti si sono aggravati o, peggio ancora, hanno perso la vita nonostante gli sforzi. Ora che la patologia è in remissione e il carico di lavoro è diminuito, l'ospedale di Cetraro può tornare alle vecchie disposizioni e lasciare che il reparto di Pneumologia venga smantellato.

Il commento del direttore sanitario: «Grazie a tutti»

La notizia della chiusura del reparto Covid, ha fatto subito il giro del web, suscitato nella popolazione sentimenti di gratitudine nei confronti di chi ha lottato in prima linea per sconfiggere il nemico invisibile. Tra coloro che hanno voluto manifestare il proprio pensiero, c'è anche il direttore sanitario dello spoke Cetraro-Paola, Vincenzo Cesareo: «La pneumologia Covid-19 di Cetraro ha offerto un grande contributo portando a guarigione diversi pazienti e dimostrando la qualità delle prestazioni dei medici , degli infermieri e degli Oss a cui va un sincero ringraziamento».