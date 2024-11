«Quell'estate Irene aveva soltanto 18 mesi, stava benissimo. Al mare aveva delle gambette che sembravano dei prosciuttini. Poi in autunno il suo umore è cambiato, le sue gambette erano diventate come quelle di una vecchietta. Abbiamo capito che qualcosa non andava. La nostra pediatra si è accorta subito che si trattava di celiachia. Per noi si apriva un mondo sconosciuto. Non sapevamo né cosa fosse il glutine né la celiachia. Irene ha dovuto fare poi la biopsia e quella è stata una giornata tremenda». Antonio Cantaffa ricorda così il momento il cui scopre la malattia della figlia Irene, oggi 27enne e responsabile del gruppo giovani dell'Associazione Italiana Celiachia Calabria.

«Da quel momento ho sempre seguito una dieta senza glutine - racconta Irene - sicuramente oggi rispetto a circa 30 anni fa è molto più semplice rispettarla correttamente. Sia la grande distribuzione che la ristorazione collettiva si sono infatti adeguate all'aumento di queste diagnosi. Oggi io sono una nutrizionista e proprio la celiachia e la voglia di saperne di più mi hanno spinto su questa strada». La storia di Irene è quella di tantissimi altri celiaci. In Italia nel 2016 si registrano 15.569 diagnosi, circa una persona su 100 è celiaca ma con buona probabilità non sa di esserlo.

È stata la stessa Irene a raccontare la sua "vita da celiaco" nell'ultima puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19. In studio con Rossella Galati anche Enrico Oriana presidente dell'Associazione Italiana Celiachia Calabria e Caterina Pacenza, membro del comitato scientifico della stessa associazione che spiegano qual è l'impegno dell'Aic sul territorio e quali le forme di celiachia. «Noi siamo disponibili ad incontri, a fornire delucidazioni, a starvi vicino - è stato il messaggio del presidente Oriana rivolto ai telespettatori - la sede centrale è a Reggio Calabria ma siamo presenti su tutto il territorio regionale».

Ecco la puntata integrale: