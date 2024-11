L’iniziativa, nata per ‘scongiurare 'La Scure' che si vuole abbattere sull'ospedale di Castrovillari e la sanità dell'alta Calabria’, è stata promossa dal coordinamento cittadino di Forza Italia

Sit-in stamani a Castrovillari, nei pressi dell'ospedale, per protestare contro il decreto sulla riorganizzazione sanitaria emanato dal commissario ad acta Massimo Scura.



L'iniziativa è stata promossa dal coordinamento cittadino di Forza Italia. "Salviamo l'ospedale di Castrovillari e la sanità dagli scippi e dalle depredazioni. Giù le mani dall'ospedale. La sanità pubblica non si tocca" sono state alcune delle parole d'ordine della manifestazione indetta, hanno spiegato gli organizzatori, "per difendere il sacrosanto diritto alla salute e per scongiurare 'La Scure' che si vuole abbattere sull'ospedale di Castrovillari e la sanità dell'alta Calabria".



"Abbiamo voluto sensibilizzare le coscienze delle persone - ha detto Roberto Senise, coordinatore cittadino di Fi - su un problema, quello della sanità, che il decreto Scura uccide. La scarsa partecipazione dei cittadini non ci fermerà". Presenti i consiglieri comunali Francesca Dorato, Serena Carrozzino e Giuseppe Pignataro.