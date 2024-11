Guasto per il macchinario di Germaneto, mentre quello del Pugliese Ciaccio è ancora in attesa di autorizzazioni. Il consigliere regionale ha incontrato il commissario del Mater Domini La Regina: «Entro questa settimana il servizio sarà riattivata»

«Nei giorni scorsi ho portato all'attenzione del presidente della Regione Roberto Occhiuto la circostanza che a Catanzaro non era più possibile dal 10 febbraio 2023 sottoporsi all'esame Pet, quella la vetusta di Germaneto era fuori uso per un guasto e la Pet mobile del Pugliese-Ciaccio è ancora in attesa di autorizzazione», così in una nota il consigliere regionale Antonello Talerico, che parla di «inaccettabile calvario delle liste di attesa» per numerosi malati oncologici.

Talerico riferisce di aver incontrato il commissario dell'Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini, Vicenzo La Regina, «anche al fine di comprendere le ragioni dei detti ritardi e per avere garanzie sulle prospettive temporali di utilizzo della macchina Pet. Il presidente Occhiuto – aggiunge il consigliere regionale - si è attivato contattando alcuni vertici aziendali, nel mentre il commissario La Regina, ha confermato che avrebbe fatto in modo che entro questa settimana si riattivasse la Pet del Policlinico, che comunque nel breve periodo verrà sostituita da altra Pet di ultima generazione attraverso i fondi del Pnrr».

«È stato, altresì, ipotizzato - sottolinea ancora il consigliere regionale - l'uso della Pet mobile dell'ospedale Pugliese-Ciaccio nel giro di un paio di settimane, in quanto a tutt'oggi la commissione Asp non ha rilasciato alcuna autorizzazione all'uso del farmaco necessario per tale esame. L'alternativa potrebbe essere quella della sottoscrizione di una convenzione tra Pugliese-Ciaccio/Policlinico per l'utilizzo della Pet mobile sempre entro un termine di circa due settimane. Del resto, qualora il presidente Occhiuto dovesse adottare (si ipotizza entro due settimane) il tanto atteso nuovo Dca le due aziende inizierebbero ad operare come Azienda unica 'Dulbecco', a quel punto l'utilizzo della Pet mobile potrebbe avvenire sia presso la struttura del Pugliese-Ciaccio, sia al Policlinico di Germaneto, così riuscendo a smaltire in breve tempo la lunga lista di attesa che oramai conta oltre 250 malati oncologici».

«Con il commissario La Regina - conclude Talerico - continueremo ad interagire per la risoluzione dei tanti problemi della sanità e, non appena sarà nominato il commissario dell'Azienda Dulbecco, l'altra annosa questione da affrontare sarà quella delle disfunzioni del Pronto soccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio che costringe operatori sanitari ed utenza ad interagire in condizioni non più accettabili».