VIDEO | La nuova tecnologia arriverà in sala operatoria: più precisione, meno invasività e tempi di recupero ridotti per i pazienti. La chirurgia del Giannettasio si allinea agli standard dei migliori ospedali nazionali e internazionali

Il futuro della chirurgia passa dalla robotica e l’ospedale Spoke di Corigliano Rossano si prepara a fare un salto tecnologico significativo. Tra i progetti in corso, vi è l’acquisto di un robot chirurgico che consentirà di effettuare interventi con maggiore precisione, ridotta invasività e tempi di recupero più rapidi per i pazienti.

L’acquisto del robot si inserisce in un più ampio programma di potenziamento tecnologico della struttura ospedaliera. Negli ultimi anni, l’ospedale ha visto un notevole miglioramento delle dotazioni in sala operatoria, con l’introduzione di ecografi di ultima generazione, macchinari ad alta efficienza per interventi complessi e strumenti avanzati per la chirurgia mini-invasiva.

L’obiettivo è migliorare la qualità delle cure, offrendo ai pazienti ambienti moderni e confortevoli, in attesa del trasferimento nel nuovo ospedale della Sibaritide, previsto nei prossimi anni.

L’ospedale di Corigliano-Rossano introduce nuove tecnologie per la chirurgia. L’investimento punta a migliorare la qualità degli interventi con strumenti avanzati e tecniche e meno invasive

Chirurgia mini-invasiva: un futuro già presente

La chirurgia mini-invasiva è ormai una realtà consolidata nell’ospedale Spoke di Corigliano Rossano. Grazie a tecnologie sempre più avanzate, i chirurghi possono eseguire interventi con incisioni minime, riducendo dolore post-operatorio, tempi di ricovero e complicazioni. L’introduzione del robot chirurgico rappresenta il passo successivo, consentendo procedure ancora più precise e sicure.

Questa innovazione si allinea agli standard dei migliori ospedali nazionali e internazionali, confermando la volontà di investire sulla qualità delle prestazioni sanitarie e sul miglioramento continuo delle infrastrutture.

Un ospedale in continua evoluzione

L’ospedale Spoke di Corigliano Rossano sta vivendo una fase di grande trasformazione. Oltre all’acquisto del robot chirurgico, sono stati completati interventi di ristrutturazione, migliorando la disposizione degli spazi e l’accoglienza dei pazienti.

Il trasferimento nel nuovo ospedale della Sibaritide sarà un ulteriore salto di qualità, ma già oggi la struttura esistente si presenta come un centro moderno e all’avanguardia. L’investimento in strumentazioni mediche di ultima generazione dimostra l’impegno per garantire cure sempre più efficaci e sicure.