Al tavolo in Cittadella a Catanzaro anche il direttore generale del Dipartimento Salute Iole Fantozzi. La riunione è attualmente in corso

È in corso alla Cittadella di Catanzaro - secondo quanto riporta l'Ansa - un incontro tra il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il direttore generale del Dipartimento Salute Iole Fantozzi, e i presidenti degli Ordini provinciali calabresi dei medici. Tema del confronto l'accordo sottoscritto dalla Regione con il governo di Cuba per l'arrivo in Calabria di circa 500 medici cubani a sostegno del sistema sanitario regionale.

In un'intervista a Radio 24, questa mattina il governatore ha sottolineato che l'accordo si è reso necessario per evitare la chiusura degli ospedali calabresi. «Non potevo stare con le mani in mano, siamo in emergenza», ha detto, precisando che «i medici cubani non toglieranno un solo posto di lavoro ai nostri camici bianchi».