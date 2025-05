L’università Magna Graecia di Catanzaro continua a giocare un ruolo strategico in ambito sanitario anche grazie alla formazione e alle iniziative di approfondimento che riguardano il comparto sanità.

Giovedì 22 maggio, alle ore 10:00, nell’aula D del dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, il Centro di Ricerca Digit Lab Law - Transizione Digitale, Autonomie negoziali e Relazioni di lavoro (DLL) dell’Università Magna Graecia, diretto dal professore Antonio Viscomi, organizza un evento sull’accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (DCA21 marzo 2025 n.58).

La tematica individuata riveste particolare rilevanza in relazione alla strutturazione del sistema sanitario territoriale e in considerazione della tutela del diritto alla salute e all’assistenza primaria dei cittadini. L’evento propone un focus sui rapporti con i medici di medicina generale in base all’accordo integrativo regionale entrato in vigore.

All’evento, dopo l’introduzione a cura del professore Antonio Viscomi, coordinatore DLL Umg, interverranno: Ernesto Esposito, sub-commissario sanità Calabria; Marco Caroli, coordinatore della Sisac; Francesco Esposito, segretario nazionale FMT; Michele De Giacomo, responsabile ST Sisac; Antonio Battistini, commissario straordinario Asp di Catanzaro; Luca Gallelli, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.