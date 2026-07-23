VIDEO | Dermatologi, biologi nutrizionisti e farmacisti saranno a disposizione dei bagnanti con consigli e raccomandazioni sulla protezione della pelle e degli occhi, con un focus riservato anche al benessere degli animali da compagnia sempre più presenti nelle località turistiche

Si al sole ma in sicurezza grazie alla prevenzione in riva al mare. torna l'iniziativa “Al Sole... in Salute" , iniziativa ormai consolidata nel panorama regionale della prevenzione estiva, con dermatologi, biologi nutrizionisti e farmacisti, a disposizione dei bagnanti con consigli e raccomandazioni sulla protezione della pelle e degli occhi direttamente in spiaggia, con un focus riservato anche al benessere degli animali da compagnia sempre più presenti nelle località turistiche, attraverso i consigli di Medici Veterinari. La settima edizione della campagna di sensibilizzazione toccherà tutte le province calabresi : domenica 26 luglio dalle 10.00 alle 13.00, la carovana della salute sarà a Vibo Marina , domenica 2 agosto invece l'iniziativa coinvolgerà Montepaone, Cirò Marina, Crotone, Locri, Reggio Calabria, Badolato, Corigliano-Rossano, Tiriolo.

Promosso dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro, insieme all'Università “Magna Graecia” e alla “Fondazione il Caduceo”, con la collaborazione dell'Ordine Regionale dei Biologi, Ordine dei Farmacisti della Calabria, Federfarma , l'Ordine dei Medici Veterinari e l'Ordine dei Medici Chirurghi di Catanzaro, il progetto è patrocinato dalle Federazioni Nazionali ospitanti di riferimento oltre che dai Comuninti le postazioni dei professionisti sanitari e si pone dunque dunque l'obiettivo di educare i cittadini e turisti sui benefici della corretta esposizione ai raggi ultravioletti, evitandone i rischi legati all'eccessiva esposizione senza protezione e sulle corrette abitudini alimentari durante i mesi più caldi.

Una rete per il territorio



L'iniziativa, presentata al comune di Montepoane , rientra nell'ambito di quella che per l'università viene definita terza missione, dopo la didattica e la ricerca, ovvero l'attività con cui gli atenei interagiscono direttamente con la società civile. Alla conferenza di presentazione sono intervenuti Carlo Barbalace, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Catanzaro, Donatella Paolino docente dell'UMG di Catanzaro, Domenico Laurendi Presidente Ordine Biologi Calabria e Mario Migliarese Sindaco del Comune di Montepaone. Presso i gazebo sarà possibile, compilando un breve questionario anonimo, verificando con gli esperti gli errori più comuni commessi nell'approccio alla calda stagione estiva ricevendo di conseguenza consigli utili per correggerli, oltre a tanti omaggi forniti dalle aziende sponsor dell'iniziativa.

Un progetto che cresce

«Già da tanti anni stiamo portando avanti questo progetto con l'Ordine dei Farmacisti e con la Fondazione Il Caduceo e abbiamo sempre avuto un buon successo – commenta Barbalace -. È un modo per avvicinarci alla gente. Le farmacie, specialmente in questo momento, sempre di più cercano di stare vicine alla gente, ai pazienti per risolvere i problemi legati alla salute. Questo è un modo proprio per andare a trovare le persone, per informarle. Sappiamo che spesso non si pensa ai danni del sole, ma soltanto pensato ai benefici. Benefici che ci sono se il sole viene preso in un determinato modo. Quindi il nostro scopo è quello di aiutare la gente ad avvicinarsi a questo periodo di vacanza in maniera corretta evitando i danni che i raggi solari possono provocare, soprattutto in questo momento caratterizzato da una forte ondata di caldo».

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