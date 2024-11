VIDEO | Illustrate le tappe e le modalità per la realizzazione del nosocomio. Per la fase progettuale la Regione ha stanziato 10 milioni di euro, ma per costruire l'opera ce ne vorranno altri 181 che saranno stanziati dall'Inail

Al via la progettazione del nuovo ospedale metropolitano di Reggio Calabria, che dovrebbe sorgere nell’area adiacente al Morelli. Un iter iniziato nel 2015 con la partecipazione dell’Asp al bando indetto dall’Inail e adesso arrivato al reale avvio della procedura. I dettagli del progetto sono stati illustrati in conferenza stampa, alla sala Spinelli del presidio ospedaliero “Riuniti” dal governatore Mario Oliverio e dal direttore generale dell’Azienda ospedaliera Frank Benedetto. Insieme a loro tutti i big del centrosinistra, dal presidente del Consiglio Nicola Irto passando per il sindaco Giuseppe Falcomatà fino ad arrivare al capogruppo del Pd a palazzo Campanella Sebi Romeo.

Cospicui gli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera. Dieci milioni sono stati stanziati come base d’asta dalla Regione per la progettazione, mentre i rimanenti 181 milioni arriveranno dall’Inail. I tempi di realizzazioni sono difficilmente prevedibili, considerando le lungaggini burocratiche tipiche delle nostre latitudini. Un anno e mezzo tuttavia è prevedibile per la chiusura della progettazione e almeno tre anni per la realizzazione della struttura che sarà all’avanguardia dal punto di vista della tecnologia e della ecosostenibilità.

L’istanza presentata dall’Azienda ospedaliera rientra tra quelle approvate dell’Inail e, pertanto, inserite nell’elenco delle iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani di investimento triennali del medesimo Istituto. Per l'importo finanziato, l'iniziativa progettuale proposta è stata tra le più importanti a livello nazionale.

La realizzazione del nuovo ospedale si incardina inoltre nel processo di riqualificazione di un’area importante del comprensorio urbano, come quella del Viale Europa, che sarà contestualmente integrata con gli altri progetti previsti dall'Amministrazione comunale nell’area sud della città. Il Dipartimento della presidenza della Regione Calabria ha proceduto in questi giorni alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su quella dell'Unione Europea della gara di progettazione, tramite procedura aperta, per la redazione della progettazione dell’opera. L’iniziativa di edilizia sanitaria consentirà di concentrare tutte le attività ospedaliere in un’unica area.

Con questo intervento il nuovo ospedale sarà dotato di ulteriori quattro edifici, che si aggiungeranno ai cinque esistenti del presidio "Morelli", ed avrà complessivamente le seguenti caratteristiche: 600 posti letto; 12 sale operatorie di chirurgia tradizionale, mininvasiva e robotica; 10 sale operatorie di day surgery per interventi di piccola chirurgia e endoscopia; laboratorio centralizzato; polo integrato di tecnologie diagnostiche e terapeutiche; centro per la diagnosi e la cura dei tumori; polo chirurgico polispecialistico con annesso trauma center; centro cuore avanzato e di cardiochirurgia mininvasiva e robotica; dipartimento materno - infantile; dipartimento orto-traumatologico; polo nefrologico e del trapianto di rene; polo delle scienze neurosensoriali, dipartimento medico polispecialistico; dipartimento dell'emergenza - urgenza con annesso elisoccorso; area dedicata alle attività ambulatoriali; uffici amministrativi con aree dedicate ai servizi per i dipendenti; aree commerciali di supporto alle attività sanitarie.