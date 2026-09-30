Un delicato intervento d'urgenza salvavita e un successivo trattamento ortopedico ad elevatissima complessità clinica e logistica. È la sfida vinta dai medici e dagli operatori sanitari dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone, che hanno salvato un giovane paziente di 170 kg, affetto da grave obesità, rimasto vittima di un violentissimo incidente stradale nella provincia crotonese.

Il quadro clinico, fin da subito drammatico per l'alta energia dell'impatto e le particolari condizioni fisiche del giovane, ha richiesto la tempestiva attivazione di una catena assistenziale multidisciplinare.

In prima battuta, il paziente è stato condotto d'urgenza nelle sale operatorie dell'Unità operativa di Chirurgia generale per un primissimo intervento salvavita volto a stabilizzarne le funzioni primarie. Successivamente, è stato preso in carico dall'Unità Operativa di rianimazione e terapia intensiva, la cui costante assistenza ha permesso il monitoraggio e la messa in sicurezza dei parametri vitali, propedeutici al successivo passaggio chirurgico.

Messo in sicurezza il quadro generale, l'équipe di Ortopedia e Traumatologia è intervenuta per ricomporre una complessa frattura di femore. L'operazione ha rappresentato una vera e propria prova d'abilità tecnica: sia per le manovre chirurgiche e di posizionamento rese particolarmente ardue dalla stazza del paziente, sia per l'adozione di un approccio avanzato di anestesia locoregionale, che si conferma una pietra miliare dell'Ospedale di Crotone nella gestione dei casi ad altissimo rischio anestesiologico. Il favorevole decorso post-operatorio del paziente conferma oggi il successo dell'intera catena assistenziale.

«Il successo di questo intervento dimostra nei fatti l'alto valore professionale, la prontezza e la capacità di integrazione dei nostri reparti -, sottolinea il direttore generale dell'Asp di Crotone, Antonio Graziano -. Desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento e il plauso dell'Azienda ai chirurghi, agli anestesisti-rianimatori, agli ortopedici, agli infermieri e a tutto il personale di supporto che ha lavorato con encomiabile perizia e coordinamento. Un risultato di tale portata è la prova tangibile di come la sanità crotonese sappia rispondere con efficacia alle emergenze più estreme. Questo percorso di progressivo rafforzamento dei nostri presidi s'inserisce pienamente nelle linee guida e nella visione strategica tracciate dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, la cui azione di riorganizzazione della sanità calabrese ci consente oggi di disporre di competenze, tecnologie e modelli organizzativi capaci di garantire cure d'eccellenza ed effettuare interventi salvavita direttamente sul nostro territorio».