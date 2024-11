«Le ulteriori sette – di cui due 4X4 – saranno consegnate nelle prossime settimane». Si è nel maggio del 2021 quando l’Asp di Catanzaro affida alla stampa una nota per annunciare il rinnovo del «parco mezzi del Suem 118» allo scopo di «potenziare così il servizio di emergenza-urgenza». Un contingente di dieci ambulanze medicalizzate, nuove di zecca, e acquistate tramite il portale di Invitalia.

Emergenza in emergenza

Una vera manna per una azienda che all'epoca vantava un parco mezzi piuttosto datato e in cui il servizio di emergenza è stato ridotto in fin di vita da un progressivo depotenziamento e depauperamento delle figure professionali, messe in fuga da stipendi da fame in un contesto lavorativo da burn out.

Nuovo parco mezzi: aprile 2021

Sono gli ultimi scorci dell’era della commissione prefettizia insediata ai vertici dell’azienda, dopo lo scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose. La terna commissariale nell’aprile del 2021 dispone l’acquisto di nuove ambulanze: una parte viene consegnata già il mese successivo, la restante parte da «consegnare nelle prossime settimane». È quanto si legge nella nota dell’epoca.

Ambulanza sten: marzo 2021

Un auspicio più che un preavviso alla luce del labirinto burocratico in cui si è persa una parte dei mezzi di prima emergenza acquistati ormai due anni fa. Del contingente non risultano ancora consegnate, infatti, le due ambulanze 4X4 e l’ambulanza sten, utile per il trasporto d’emergenza neonatale. Un gioiellino appositamente dedicato al trasferimento di bambini che necessitano di cure intensive, dotato di «una termoculla carrellata e delle apparecchiature elettromedicali occorrenti», almeno così recita l’avviso del rup che dà notizia dell’attivazione della procedura d’acquisto. Siamo a marzo 2021.

Quattro ambulanze e la sten: agosto 2021

In estate (ad agosto) è la stessa commissione prefettizia a confermare l’acquisto tramite una nota affidata alla stampa: «Con determina n. 3280/2021 è stata acquistata l’ambulanza sten, completa di termoculla ed elettromedicali, in corso di consegna». Nella stessa comunicazione si precisa che «con deliberazione 509/2021, sono state acquistate dieci ambulanze, di cui sei già consegnate (a maggio, ndr), mentre le altre quattro ordinate, su indicazione del responsabile SEU 118, con una volumetria più piccola per circolare meglio nelle viuzze interne, saranno consegnate entro il mese di settembre».

Ambulanze 4x4: settembre 2021

Tra le quattro che all’epoca restavano ancora da consegnare vi sono, appunto, le due ambulanze 4X4, appositamente scelte per potersi inerpicare e raggiungere anche il più sperduto paesino di montagna. Proprio quelle che mancano oggi all’appello assieme all’ambulanza sten per il trasporto di neonati. Nel settembre del 2021, intanto, la commissione prefettizia completa il mandato e all’Asp assume le funzioni Ilario Lazzaro, dapprima come direttore generale ff e poi in qualità di commissario straordinario.

La pesante eredità

All’atto del suo insediamento, l’Asp divulga un comunicato con cui viene dettagliatamente passata in rassegna l’attività svolta. Tra le altre, il «potenziamento del 118 con l’acquisto di nuove e moderne ambulanze e di automedicali. Particolare attenzione è stata rivolta al personale delle PET di emergenza urgenza attivando le procedure per il reclutamento di medici». Adesso la pesante eredità è scivolata nelle mani di Vincenzo Spaziante, attuale commissario dell'Asp.