L’Azienda sanitaria vibonese rimuove dal proprio sito web la pagina incriminata e promette di correggere i dati. Ma l’ex primario di ortopedia insiste: «Tempi lunghissimi»

Tredici anni di attesa per una visita odontoiatrica, sei anni per un'ecografia ostetrica, praticamente quando il "feto" deve andare in Prima elementare. Tempi impossibili all'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Così assurdi che vanno al di là anche della “normale” malasanità. La direzione dell'Asp, infatti, nega attese così lunghe per visite mediche e indagini cliniche, parlando di “errore del sistema" che avrebbe caricato in automatico dati errati. Peccato che fino a ieri, prima che la pagina web venisse rimossa, quei numeri incredibili accogliessero sul sito dall'azienda vibonese tutti coloro che cercavano informazioni.

Guarda il servizio del Tg di LaC News 24 per approfondire la notizia: