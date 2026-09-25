Il segretario nazionale Francesco Esposito sottolinea il dialogo avviato con i sindacati e l’attenzione alla medicina territoriale. Alla nuova direttrice generale dell’Asp di Catanzaro, Maria Mariani, l’auspicio di proseguire nel segno del confronto e della collaborazione

La federazione dei medici territoriali (FMT) esprime il proprio ringraziamento al generale Antonio Battistini, già commissario straordinario dell'Asp di Catanzaro, in occasione del suo nuovo incarico alla guida dell'Asp di Vibo Valentia. Per il segretario nazionale di FMT, Francesco Esposito: «Il generale Battistini è stato un interlocutore sempre attento e valido per i medici, per i cittadini e per la tutela della sanità pubblica nella nostra provincia.

Ricordiamo con stima il proficuo lavoro svolto insieme alle forze sindacali. In lui abbiamo sempre trovato un ascoltatore attento, grazie al quale sono stati realizzati importanti interventi per la medicina territoriale, privilegiando costantemente il dialogo e accogliendo molte delle nostre proposte con grande spirito di collaborazione».

«Lo ringraziamo per la sensibilità dimostrata nei confronti della dialettica sindacale durante il suo mandato - prosegue Esposito - e gli auguriamo di proseguire questo ottimo lavoro anche a Vibo Valentia. Contestualmente, auspichiamo di poter continuare con il medesimo spirito di aperto confronto con la nuova direttrice generale dell'Asp di Catanzaro, la dottoressa Maria Mariani».