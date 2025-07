Rimane in sospeso solo il compenso relativo al 2022, su cui ci sono ancora le trattative in corso. L’Azienda sanitaria: «Importante risultato nell’interesse di tutti i dipendenti»

«Con lo stipendio del mese di luglio circa 2800 dipendenti dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro riceveranno la retribuzione della produttività dell’anno 2024». Lo si legge in una nota diffusa dall’Asp di Catanzaro.

«Giunge quasi a compimento quindi un percorso avviato alla fine del 2023, anno in cui ancora non era stata retribuita la produttività dell’anno 2019 – viene spiegato -; in meno di due anni l’Azienda sanitaria ha retribuito, oltre al 2019, la produttività delle annualità 2020, 2021, 2023 e 2024, riorganizzando il ciclo della performance sia di struttura sia individuale con un metodo oggettivo e condiviso. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad un lavoro approfondito e continuo, coordinato dalla direzione amministrativa e gestito in modo ottimale dall’unità operativa programmazione e controllo, ed è stato possibile grazie all’operato particolarmente fattivo dell’organismo indipendente di valutazione, che ha coniugato altissima competenza e non comune spirito di servizio, comprendendo perfettamente le esigenze dell’azienda e dei dipendenti».

Da parte dell’Asp un ringraziamento alle «organizzazioni sindacali firmatarie di contratto, che hanno stimolato l’azienda in modo costruttivo sin dall’inizio delle interlocuzioni per raggiungere questo importante risultato nell’interesse di tutti i dipendenti; con le stesse organizzazioni sindacali su questo tema centrale è aperto un confronto sistematico e fattivo per rendere il ciclo della performance sempre più inclusivo, aderente ai suoi principi ispiratori e gratificante per tutti i lavoratori. Questo clima di confronto consentirà, alle organizzazioni firmatarie del contratto e all’azienda, di proseguire, già nei prossimi giorni, l’interlocuzione su un aspetto che rappresenta uno degli strumenti più importanti per migliorare il rendimento dell’azienda; il ciclo della performance e la sua valutazione - eseguita dai dirigenti ai vari livelli e solo in ultimo asseverata dalla direzione aziendale - devono infatti basarsi su parametri oggettivi di misurazione delle attività ulteriori che sono rivolte a migliorare la qualità dei servizi dell’azienda erogati ai cittadini; il ciclo della performance, è quindi uno strumento di premialità accessorio che valorizza il contributo che ciascuno deve apportare attraverso la propria azione, al raggiungimento e miglioramento degli obiettivi dell’azienda».

Conclude la nota: «Il lavoro, tuttavia, non è ancora finito, poiché rimane in sospeso l’annualità 2022, sulla quale il tavolo azienda – organizzazioni sindacali sta lavorando ad approfondimenti ulteriori; si auspica la conclusione dei lavori per il prossimo autunno, con una parificazione delle premialità attesa dal 2019».