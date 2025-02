I commissari che si sono avvicendati negli ultimi anni hanno evitato di firmarlo anche per via del disavanzo certificato di 62 milioni di euro. La Regione: ora via alla riorganizzazione finanziaria dell’ente

Era uno dei bilanci più scomodi della sanità calabrese, fermo da tempo nonostante l’avvicendamento, ai vertici dell’Asp di Cosenza, di sette commissari che avevano evitato di firmarlo anche perché presenta un risultato d’esercizio in negativo: - 62 milioni di euro sui quali molti riflettori si sono accesi negli ultimi anni.

Lo stallo si è chiuso: il Commissario ad acta per la sanità calabrese, nonché Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato un Decreto Commissariale (Dca) per l’approvazione del bilancio dell’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Cosenza. Questo atto rappresenta, secondo la Regione, un passo significativo nel processo di risanamento finanziario e amministrativo della sanità regionale. Segna di sicuro un punto di svolta nella gestione dei conti dell’ente ed anticipa l’uscita dalla fase commissariale anticipata dallo stesso presidente.

L’approvazione del bilancio dell’Asp di Cosenza si inserisce nel contesto del Piano di rientro dai disavanzi della sanità regionale, avviato nel 2009 e proseguito con varie misure straordinarie per garantire la sostenibilità economica del Servizio Sanitario Regionale (Sse). Col decreto, la Calabria recepisce le indicazioni normative nazionali e regionali, confermando l’impegno dell’amministrazione nel garantire trasparenza e rigore contabile.

Asp Cosenza, i dettagli del Bilancio 2018 e il Processo di revisione

Uno degli aspetti chiave del DCA è stato il riconoscimento e la revisione del bilancio consuntivo 2018 dell’ASP di Cosenza, adottato con la deliberazione n. 85 del 20 gennaio 2025. Questo documento ha subito un’attenta analisi contabile per correggere errori pregressi e allinearsi ai principi contabili nazionali e internazionali (OIC 29 e IAS 8 – IASB).

L’ASP di Cosenza ha utilizzato i dati contabili presenti nel sistema informatico Oliamm per la ricostruzione patrimoniale, individuando e correggendo anomalie nelle poste dello Stato Patrimoniale relative al 2018. Il Collegio Sindacale, con verbale n. 3 del 31 gennaio 2025, ha espresso parere favorevole, riconoscendo la validità delle metodologie adottate e la necessità di considerare il documento come un “bilancio straordinario”. Il Dca riporta i dati chiave del bilancio dell’Asp di Cosenza, tra cui:

Immobilizzazioni: pari a 119.822.841,00 euro, con adeguamenti nei fondi di ammortamento e correzioni nelle poste patrimoniali;

pari a 119.822.841,00 euro, con adeguamenti nei fondi di ammortamento e correzioni nelle poste patrimoniali; Rimanenze: pari a euro 21.053.695,00. Sono state valutate con il criterio del costo medio ponderato;

pari a euro 21.053.695,00. Sono state valutate con il criterio del costo medio ponderato; Crediti: complessivamente pari ad euro 351.365.053,00;

complessivamente pari ad euro 351.365.053,00; Disponibilità liquide: ammontano ad euro 153.133.703,00. Nell’esercizio 2022 l’Azienda ha proceduto a svolgere l’attività di regolarizzazione di tutti i sospesi di cassa risalenti agli anni 2017 e ante e 2018. Tale attività, così come si evince dalla lettura della Nota Integrativa, si è resa necessaria al fine di riallineare il valore contabile relativo alla Cassa e l’effettiva giacenza di cassa del Tesoriere rilevata su SIOPE.

ammontano ad euro 153.133.703,00. Nell’esercizio 2022 l’Azienda ha proceduto a svolgere l’attività di regolarizzazione di tutti i sospesi di cassa risalenti agli anni 2017 e ante e 2018. Tale attività, così come si evince dalla lettura della Nota Integrativa, si è resa necessaria al fine di riallineare il valore contabile relativo alla Cassa e l’effettiva giacenza di cassa del Tesoriere rilevata su SIOPE. Patrimonio netto: Ammonta complessivamente ad euro – 2.150.392,00 ed è così composto:

Ammonta complessivamente ad euro – 2.150.392,00 ed è così composto: Fondo di dotazione il cui ammontare è pari ad euro 73.609.427,00;

il cui ammontare è pari ad euro 73.609.427,00; Finanziamenti per investimenti pari ad euro 57.576.392,00;

pari ad euro 57.576.392,00; Contributi per Ripiano Perdite pari ad euro 12.914.754,00;

pari ad euro 12.914.754,00; Utili (perdite) portati a nuovo pari ad euro – 83.717.190,00;

pari ad euro – 83.717.190,00; Utile (perdita) d’esercizio pari ad euro – 62.533.775,00.

pari ad euro – 62.533.775,00. Fondi rischi ed oneri: ammontano complessivamente ad euro 33.190.995,00, di cui i Fondi Rischi risultano pari ad euro 12.500.000,00. In particolare, l’ASP di Cosenza, nel corso del 2022, è riuscita a ricostruire il contenzioso, ritenuto inadeguato dal Collegio Sindacale in carica nel 2018, in quanto dichiarato insufficiente e sottostimato rispetto al rischio di soccombenza.

ammontano complessivamente ad euro 33.190.995,00, di cui i Fondi Rischi risultano pari ad euro 12.500.000,00. In particolare, l’ASP di Cosenza, nel corso del 2022, è riuscita a ricostruire il contenzioso, ritenuto inadeguato dal Collegio Sindacale in carica nel 2018, in quanto dichiarato insufficiente e sottostimato rispetto al rischio di soccombenza. Debiti: complessivamente ammontano ad euro 604.983.256,00. Nel corso dell’esercizio 2022 la Regione Calabria ha avviato un processo di verifica dei dati presenti sul sistema contabile aziendale e ciò ha comportato una sostanziale modifica del partitario fornitori. Anche per i debiti verso dipendenti, nel 2022 si è provveduto ad una verifica sui dati contabili e sono state eliminate partite debitorie riguardanti l’esercizio 2018. Tutte le modifiche apportate nel bilancio 2022 sono state registrate in “sopravvenienze e insussistenze passive”.

L’Impatto sul Sistema Sanitario Locale

L’approvazione del bilancio dell’Asp di Cosenza – fanno sapere dalla Regione – rappresenta un passaggio cruciale per la riorganizzazione finanziaria dell’ente, consentendo una maggiore stabilità economica e una pianificazione più efficace delle risorse sanitarie. Questo intervento si colloca in una più ampia strategia di risanamento, promossa dal commissario Occhiuto, per garantire un servizio sanitario efficiente e sostenibile in Calabria. La regolarizzazione del bilancio dell’Asp di Cosenza avviene quindi con l’approvazione delle poste contabili pregresse e con la revisione degli errori.