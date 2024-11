Esprimono la loro soddisfazione i consiglieri regionali Flora Sculco e Nazzareno Salerno per il rilascio dell’autorizzazione al Marrelli hospital, la struttura sanitaria di Crotone

Flora Sculco: Grande vittoria di popolo - “Finalmente, era ora! Alla fine ce l’abbiamo fatta! Non se ne poteva più. Un’intera città è stata a lungo con il fiato sospeso e con animo assai preoccupato. Ora, si può tiare un respiro di sollievo: il ‘Marrelli Hospital’, tra le più importanti strutture sanitarie della Calabria, è stato autorizzata all’avvio delle attività.

È quanto dichiarato dalla consigliera regionale Flora Sculco da sempre in prima linea nella protesta per salvaguardare il Marrelli hospital.

“E’ una vittoria di popolo e di tutti quelli che come noi ci hanno creduto sempre, senza alcuna esitazione e fino in fondo. Avevamo ragione. Adesso, un sincero buon lavoro alla proprietà ed a tutti i lavoratori che, dopo l’autorizzazione all’apertura del ‘Marrelli Hospital’, potranno far vedere sul piano nazionale di cosa è capace l’eccellenza sanitaria che rappresentano. Abbiamo sempre sostenuto che il ‘Marrelli Hospital’, per le sue caratteristiche di eccellenza può svolgere positivamente un importante ruolo nella sanità, riducendo, in misura considerevole, il grave fenomeno dell’emigrazione sanitaria che costringe da anni tanti calabresi ad andare fuori e lontano.

In particolare poi, per Crotone, oltre che per la Calabria, il risultato è veramente straordinario. Dopo lunghi di anni di buio - spiega la consigliera regionale - si incominciano a vedere spiragli di luce e di speranza per una rinascita della ‘Città dei Tre Millenni’ che, per l’importanza che riveste sotto tutti i punti di vista, economico, culturale e geostrategico quale piattaforma fondamentale nel Mediterraneo, non potrà che svolgere un ruolo incisivo e fondamentale per l’intera Calabria”.

Nazzareno Salerno: 'I malati oncologici possono contare su una struttura di eccellenza' - "Esprimo viva soddisfazione per l’autorizzazione all’esercizio del Marrelli Hospital, struttura di eccellenza che costituisce un importante punto di riferimento per i malati oncologici e che consentirà di porre un freno agli interminabili viaggi della speranza a cui sono costretti i pazienti e le loro famiglie. Finalmente, con il decreto firmato dal commissario ad acta, giunto dopo un interminabile iter, c’è l’opportunità di avere in Calabria un centro che offre servizi di prevenzione, diagnosi e cura secondo i più elevati standard di qualità e che permette, di fatto, di ridurre l’emigrazione sanitaria. Non certo secondario è poi l’impatto in termini occupazionali, con validissime professionalità che potranno lavorare nella nostra terra. La ferma volontà di tutti coloro che hanno protestato nell’interesse della comunità ha avuto un ruolo eccezionale. Oggi hanno vinto Crotone e tutta la Calabria".