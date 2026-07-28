Risponde ai bisogni sanitari non urgenti l’attivazione anche in Calabria, del numero europeo armonizzato 116117. La centrale operativa regionale è ospitata a Cosenza, nei locali Asp di Via degli Stadi. 16 in questa prima fase, gli addetti impiegati per la gestione delle chiamate su turni che coprono le 24 ore sette giorni su sette, ai quali si aggiunge il presidio costante di un medico in loco per le consulenze. Il servizio, gestito da Azienda Zero, rappresenta un passaggio strategico nel percorso di rafforzamento dell’assistenza territoriale e di modernizzazione della rete sanitaria regionale.

Attraverso personale qualificato e specificamente formato, supportato da una centrale tecnologicamente avanzata, il servizio garantirà un'assistenza efficiente e una corretta presa in carico delle richieste sanitarie non urgenti, orientando i cittadini verso il percorso assistenziale più appropriato. Importante per il cittadino utente, prendere nota della novità distinguendo tra il 112 e, appunto il 116117.

Nella giornata inaugurale il servizio è stato presentato alla stampa dal direttore generale di Azienda Zero Gandolfo Miserendino, dal direttore amministrativo sempre di Azienda Zero Dario Padrone e dal direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Ernesto Esposito.

«È importante precisare - è stato sottolineato durante l'incontro con i giornalisti - che per le chiamate urgenti bisogna tenere come riferimento sempre il 112, mentre per quelle non urgenti entra in vigore appunto il 116117 che indirizza verso il percorso di assistenza necessario. Questo numero europeo al momento è già attivo in sette regioni italiane e la Calabria è l'ottava regione in Italia ad adottarlo».