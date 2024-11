«Sembrerà strano nel 2022, ma la nostra regione è priva di una struttura sanitaria in grado di trattare le patologie neurologiche e neuropsichiatriche in età pediatrica». Lo afferma, in una nota, il deputato del MoVimento 5 Stelle Riccardo Tucci.

«Per tale ragione avverto il dovere morale e politico di appoggiare e perorare senza indugio alcuno la battaglia portata avanti dal consigliere regionale Antonio Lo Schiavo sulla necessità di istituire un reparto sanitario di assistenza neuropsichiatrica e neurologica infantile in Calabria, possibilmente nel Vibonese».

«L'ovvia conseguenza di questo stato di cose - aggiunge Tucci - è che le famiglie calabresi per curare i propri bambini sono costrette a recarsi fuori regione andando incontro a disagi, anche economici, non indifferenti. Una situazione francamente inaccettabile e ingiusta a cui bisogna porre rimedio al più presto».

«Per questa ragione - sostiene il parlamentare - sostengo convintamente l'invito di Lo Schiavo rivolto al presidente della Regione Occhiuto, nella veste di commissario alla sanità, di adoperarsi a compiere tutti i passaggi necessari all'istituzione un presidio sanitario che possa rispondere alla succitata domanda di salute».