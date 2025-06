La coppia chiede di accedere al Fondo per le autosufficienze, ma da mesi attende una risposta che non arriva. La deputata del Movimento 5 stelle Baldino presenta un’interrogazione parlamentare

Dopo il grido d’aiuto lanciato dalle nostre colonne, che ha denunciato il dramma di una coppia calabrese abbandonata dalle istituzioni sanitarie, arrivano la prima risposta ufficiale dal mondo politico. La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino, ha presentato un’interrogazione parlamentare ai Ministri della Salute, per le Disabilità e per gli Affari Regionali, chiedendo chiarimenti e provvedimenti urgenti.

La vicenda, che «grida vendetta e svela, ancora una volta, il volto disumano della sanità calabrese» come sottolineato dalla stessa Baldino, riguarda il signor Sergio Carrozza e la moglie Radu Ionela Sabina, residenti a Taurianova. Entrambi gravemente malati, lei affetta da SLA e lui con un tumore al pancreas in stadio IV, attendono da mesi una risposta dall’Asp di Reggio Calabria per l’accesso al Fondo per le non autosufficienze (Fna).

Nonostante la domanda sia stata presentata il 26 febbraio 2024 e la graduatoria definitiva pubblicata il 14 febbraio 2025, la coppia non ha ricevuto alcuna comunicazione formale. «Inaccettabile» prosegue la deputata, «che due persone in condizioni così gravi siano costrette persino a ricorrere a un avvocato per ottenere un diritto che dovrebbe essere garantito per legge». Continua a leggere su IlReggino.it