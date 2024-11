Si allarga nelle corsie dell'ospedale il fronte di protesta per il mancato versamento degli incentivi per le attvità svolte e per il raggiungimento degli obiettivi fissati

Acque agitate all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Inizia a crescere il malcontento tra i dipendenti, sottoposti a turni massacranti e a livelli di stress dovuti al sovraccarico di lavoro, e la direzione aziendale. Al centro dei dissapori, in queste ultime ore non più striscianti, con il management gli incentivi che medici, infermieri e operatori sociosanitari non si sono visti assegnare in busta paga e, con buona pace di tutti, probabilmente non riceveranno neppure a breve.

Si tratta di incentivi che i dipendenti ricevono per le attività svolte e per aver raggiunto gli obiettivi fissati ad ogni inizio anno. I mesi sono trascorsi inutilmente per il personale che ormai giunto quasi ad agosto teme di non ricevere le spettanze dovute. Un solo anticipo, del valore del 30%, è stato versato lo scorso mese di marzo e poi più nulla. Nonostante le sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali nella sede di Madonna dei Cieli tutto tace. Il fronte di protesta nel frattempo si allarga nelle corsie dell'ospedale.

Luana Costa