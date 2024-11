Cinque nuovi concorsi sul punto di essere banditi per reperire personale medico e infermieristico destinato a rimpinguare gli scarni organici delle aziende ospedaliere catanzaresi. Dopo l'annullamento delle procedure di gara disposto ad agosto dal direttore generale dell'ospedale Pugliese, Giuseppe Panella; adesso è il policnico universitario Mater Domini ad aver ottenuto dal commissario, Massimo Scura, l'autorizzazione a indire nuovi concorsi per assumere personale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Complessivamente, 279 i posti messi a concorso: 102 destinata all'assunzione di operatori sociosanitari, 75 per infermieri, 68 medici oltre a sei biologi e 28 collaboratori professionali sanitari tecnici. I bandi sono in via di predisposizione e già la prossima settimana potrebbero essere pubblicati, non oltre però il 31 ottobre. Una quota del 50% è stata riservata al personale che da anni presta servizio in azienda e assunto con forme contrattuali flessibili.

Luana Costa