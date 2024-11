ELENCO | Questo pomeriggio sono state portate a termine le procedure. È giunta così a conclusione la seconda fase di selezione per assumere trenta operatori sociosanitari

È giunta a conclusione la seconda e ultima fase di selezione per i concorsi indetti dall'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio. Questo pomeriggio sono state portate a termine le prove orali finalizzate all'assunzione di trenta operatori sociosanitari e già nel pomeriggio l'azienda ha provveduto a pubblicare le graduatorie dei candidati ammessi. In verità, non si tratta di una sorpresa. Tutti gi aspiranti operatori che avevano che avevano già superato le prove scritte, hanno superato indenni anche quelle orali. Complessivamente, 229 che adesso andranno a formare la graduatoria a carattere regionale da cui anche altre aziende sanitarie e ospedaliere potranno attingere.

Per consultare la graduatoria clicca qui

Luana Costa