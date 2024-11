«L’Azienda Ospedaliera Universitaria Dulbecco di Catanzaro consegue nuovi e importanti obiettivi nel trattamento delle patologie malformative cerebro vascolari. I dati rilevati, infatti, pongono l’Azienda ai vertici delle graduatorie per quanto concerne la qualità e il numero delle prestazioni erogate in ambito delle urgenze neurologiche, soprattutto nel trattamento dello stroke ischemico, con quasi 160 procedure portate a termine nell’ultimo triennio». È quanto si legge in una nota dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Dulbecco di Catanzaro.

«Grazie alla collaborazione multidisciplinare tra la Uoc di Neurologia e Stroke Unit di II livello diretta da Domenico Bosco, la Uoc di Neurochirurgia, guidata da Giuseppe Mauro, l'equipe nuroradiologica mista ospedaliero universitaria diretta rispettivamente dal dottor Bernardo Bertucci e dal prof Umberto Sabatini, in pochi anni sono stati raggiunti traguardi significativi nel trattamento delle patologie steno occlusive e malformative del circolo intracranico», prosegue la nota.

«Un ulteriore importante risultato è stato conseguito alcuni giorni fa, venerdì 23 agosto, quando l’equipe di endo-neuro vascolare, in collaborazione con il professor Salvatore Mangiafico - uno dei maggiori esperti nazionali ed internazionali nell’ambito della neurologia interventistica -, ha eseguito, con successo, una complessa procedura di embolizzazione di malformazione cerebrovascolare a un paziente della provincia di Vibo Valentia, ricoverato presso il reparto di Neurologia (ex PO Pugliese) - si legge ancora -. Si è trattato del primo intervento di questo tipo realizzato nel capoluogo di regione».

«Il trattamento delle Mav cerebrali, come quello di altre patologie a carattere malformativo cerebro vascolare, è stato finora motivo di migrazione sanitaria dalla nostra regione verso centri di altissima specializzazione in Italia e all’Estero per l’elevata complessità procedurale (in Italia allo stato sono pochissimi i centri in grado di trattare queste patologie). Oggi, invece, le competenze e l’alto profilo professionale raggiunto dagli operatori sanitari dell’Azienda Renato Dulbecco ne consente il trattamento in Calabria, grazie anche al supporto del personale della Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione diretta da Stefania Faragò. Ciò dimostra che la sanita regionale è rappresentata da operatori e professionisti sempre più capaci che perseguono tenacemente obiettivi lusinghieri, e a servizio della collettività», conclude la nota dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Dulbecco di Catanzaro.