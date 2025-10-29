Già alle 6.30 i primi capannelli all’ingresso del polo territoriale dell’Asp “Umberto I”. Solo una ventina i numeri disponibili per accedere alla struttura
Tutti gli articoli di Sanità
PHOTO
Continuano a persistere difficoltà di accesso ai servizi sanitari a Catanzaro. In particolare, a lamentare disagi sono gli utenti del polo sanitario territoriale “Umberto I”, afferente all’azienda sanitaria provinciale. L’orario di apertura degli uffici è alle 8.30 del mattino ma a causa dell’accesso limitato, i pazienti si accalcano all’ingresso dell’edificio già all’alba per ottenere uno dei pochissimi numeri messi a disposizione.
Soltanto una ventina quelli resi disponibili dall’Asp per poter accedere a tutti i servizi presenti all’interno della struttura ospedaliera. Circostanza che costringe gli utenti a raggiungere il presidio alle prime luci dell’alba per mettersi in coda.
Già alle 6.30 è possibile veder stazionare dinnanzi al portone di ingresso capannelli di pazienti per contendersi i venti tagliandi di accesso ai servizi sanitari. I cittadini chiedono all’Asp una maggiore disponibilità ed elasticità nell’accesso alla struttura.