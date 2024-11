Il consigliere regionale chiede che diventi una struttura semplice, gestita dalla Soc di Pediatria, con maggiori risorse finanziare per tutte le prestazioni sanitarie richieste per questa patologia

«Il Centro di fibrosi cistica dell'Ospedale di Lamezia Terme, unico in Calabria è una vera eccellenza della sanità calabrese, con il nuovo Dca 78/2024 di riorganizzazione della rete ospedaliera sarebbe divenuto una articolazione della Soc di Pneumologia (Area medica). Sennonché, per come già rappresentato al presidente Occhiuto e confermato dal commissario straordinario dell'Asp di Catanzaro Antonio Battistini, il Centro di fibrosi cistica dovrà divenire, invero, una Struttura semplice quale articolazione della Soc di Pediatria, come è allo stato attuale, con maggiori risorse finanziarie per tutte le prestazioni sanitarie richieste per questa patologia trasmissibile geneticamente e, che potrebbe essere prevenuta attraverso l'accesso a test in grado di individuare i portatori del gene». Lo afferma il consigliere regionale Antonello Talerico.

«Il generale Battistini - prosegue - mi ha confermato che con l'atto aziendale non vi sarà alcuna difficoltà nel mantenere la direzione/gestione del Centro di fibrosi cistica in capo alla Soc di Pediatria (Area materno infantile), diretta dalla dottoressa Mimma Caloiero, che negli anni ha formato e strutturato una vera equipe di medici e paramedici esperti e competenti per la gestione dei malati affetti da fibrosi cistica, che periodicamente sono obbligati a pesanti trattamenti farmacologici che il Centro garantisce a tutti i malati calabresi ed anche a coloro che provengono da fuori Regione per motivi di lavoro o per turismo. Ho avuto modo di conoscere e di occuparmi delle sorti del Centro di Lamezia Terme, anche grazie al presidente della Lega italiana di F.C. (Lifc), Michele Rotella, a cui si deve la istituzione nel 2014 del Centro di cura regionale calabrese specialistico e molteplici iniziative anche di periodi di formazione professionale dei diversi operatori sanitari in sede materia».

«Purtroppo - afferma Talerico - la fibrosi cistica è una grave patologia cronica multiorgano e colpisce progressivamente il sistema polmonare e gastrico mettendo a rischio la vita di chi ne è affetto. Ecco perché diventa indispensabile non soltanto la prevenzione, ma anche il trattamento e gestione dei singoli malati che in Calabria può avvenire solo a Lamezia Terme e solo grazie ad operatori che oramai hanno acquisito quelle tecniche e conoscenze dopo tanti anni di esperienza e attività in questo Centro, difficilmente gestibile da Uo non specializzate o prive di esperienza sul campo. Sarà altresì importante dare reale attuazione alla Legge n.548/93 che stabilisce gli interventi che le Regioni devono attuare per favorire la prevenzione tramite test su portatore sano, la diagnosi precoce tramite test del sudore della fibrosi cistica, la cura e la riabilitazione dei pazienti e le altre iniziative dirette a fronteggiare la malattia».

«Il commissario straordinario Battistini, che oltre ad essere un generale dell'esercito è anche un medico (chirurgo e gastroenterologo) - conclude Talerico - ha alte competenze e capacità ed ha mostrato una certa sensibilità e interesse per il

Centro di fibrosi cistica, che verrà a visitare a breve, per come mi ha confermato onde avviare una nuova ed importante stagione per la cura delle malattie croniche come quella della fibrosi cistica».