Nuova organizzazione per lo spoke di Corigliano-Rossano: tutta l’area medica sarà nel presidio Compagna di Corigliano e tutta l’area chirurgica nel presidio Giannettasio di Rossano. È quanto è stato stabilito nella riunione ad hoc tenutasi stamattina in Cittadella a Catanzaro, tra il presidente e commissario Roberto Occhiuto, il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale Asp di Cosenza Antonello Graziano e il presidente della terza commissione Sanità del Consiglio regionale Pasqualina Straface, che in una nota parla di una riorganizzazione «a garanzia di una maggiore sicurezza per le cure ed i pazienti e per una maggiore funzionalità complessiva dei reparti».

Contestualmente, in aggiunta ai reparti di medicina generale, di psichiatria e di neurologia, nel presidio Compagna di Corigliano saranno trasferiti anche i reparti di oncologia, nefrologia, dialisi e i laboratori di pneumologia riabilitativa; nel presidio Giannettasio di Rossano, saranno trasferiti invece i reparti di ginecologia, pediatria ed ostetricia. I trasferimenti programmati saranno attuati tutti in concomitanza.

«In vista della consegna dei lavori del nuovo Ospedale della Sibaritide, macro-obiettivo di sistema sul quale la Regione Calabria con il presidente Occhiuto ha destinato attenzione e determinazione senza precedenti azzerando procedure e tempi biblici ereditati – afferma Straface – ogni azione studiata e finalizzata ad elevare il livello di sicurezza nell’attuale risposta sanitaria, destinata comunque ad essere integrata dalla nuova struttura regionale a Contrada Insisti di Corigliano-Rossano, rientra coerentemente nella nuova visione di riqualificazione e potenziamento della sanità dei territori».