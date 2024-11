Cinque medici hanno risposto all’avviso pubblico urgente pubblicato dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza lo scorso 11 ottobre per reclutare dirigenti medici specializzati in chirurgia d’urgenza, a tempo determinato per un periodo di dodici mesi. Secondo quanto si è appreso le procedure di verifica dei requisiti propedeutiche all’assunzione dovrebbero essere ultimate entro la prossima settimana così da consentire agli aventi diritto di firmare i contratti e prendere immediatamente servizio.

Cosenza, nuovi medici in attesa dei concorsi

Le nuove figure professionali consentiranno di fronteggiare la grave carenza di personale del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, dove quotidianamente affluiscono decine di pazienti provenienti da tutta la provincia. Nel frattempo l’Azienda Ospedaliera ha predisposto un più complessivo piano di assunzioni a tempo indeterminato per coprire tutti i ruoli previsti in pianta organica, anche in altri reparti. La bozza è in attesa di essere approvata dal Commissario ad acta, passaggio necessario per poter avviare i relativi concorsi pubblici.