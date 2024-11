Nella delibera vengono stanziati 60mila euro per svolgere l’ennesima attività di ricognizione sul contenzioso. Il provvedimento smonta le certezze di Occhiuto sul debito complessivo della Calabria ( ASCOLTA L'AUDIO )

Non c’è due senza tre. Tante quante sono le task force varate dall’ Asp di Cosenza per quantificare il contenzioso dell’azienda sanitaria più grande della Calabria. Con la delibera 788 del 4 aprile, emanata dal commissario straordinario Antonello Graziano, vengono stanziati 60mila euro da destinare ai dipendenti interni selezionati che avranno il compito di eseguire una serie di accertamenti necessari per la redazione del bilancio del 2022. Altri 20mila euro sono stati previsti nel caso si renda necessario attingere a professionalità esterne all’azienda.

La domanda a cui bisogna rispondere è sempre la stessa: qual è l’importo complessivo delle varie cause che coinvolgono l’Asp?

Quella della quantificazione precisa dei debiti è un problema enorme che grava anche sulla sanità calabrese nel suo complesso, tanto che il presidente Roberto Occhiuto sta conducendo da tempo una ricognizione che, però, al momento non è conclusa. Sebbene dalle prime risultanze emerga che il debito totale sia di circa 1,2 miliardi di euro.

