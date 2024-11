Tre avvisi e un bando di concorso per l’Ao bruzia. Le domande scadranno i prossimi 12 e il 27 gennaio. Intanto preannunciato il reclutamento di altro personale in vista dell'apertura dell'Obi

La direzione strategica dell’Azienda ospedaliera dell’Annunziata di Cosenza ha pubblicato tre avvisi per la formazione di graduatorie di infermieri, infermiere ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica (Tsrm), da utilizzare per sostituzioni e/o per incarichi a tempo determinato della durata di dodici mesi.

Gli avvisi pubblici, per soli titoli, sono consultabili sul sito dell'Ao Cosenza nelle sezioni “Concorsi ed Avvisi” e “Amministrazione Trasparente”. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione, da inoltrare esclusivamente on line, scadono il prossimo 12 gennaio 2022: istruzioni per la compilazione on line della domanda.

È stato inoltre pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di un dirigente medico specialista in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla Uoc Medicina d’urgenza e Pronto soccorso”. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite pec all’indirizzo: aocsavvisieconcorsi@pec.aocs.it, scadrà il prossimo 27 gennaio 2022.

Il reclutamento di personale medico per l’Emergenza urgenza è destinato a subire un incremento in vista dell’imminente apertura dell’Obi, Osservazione breve intensiva e in attesa dell’approvazione del Piano delle assunzioni rimodulato per fronteggiare la grave carenza di personale in Pronto soccorso.