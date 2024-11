Dopo l'ordinanza di chiusura delle scuole che fa seguito al contagio avvenuto a una festa di compleanno, il sindaco fa sapere quanto comunicato dall'Asp. Circa dieci famiglie in isolamento volontario

Dopo l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, il sindaco di Platania precisa che dall’Asp si è avuta comunicazione certa di solo quattro bambini messi in quarantena obbligatoria, così come altri 12 familiari stretti.

«Il quadro numerico complessivo della situazione non è chiaro, poiché si è in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dell'Asp. Le famiglie interessate, circa una decina, sono in isolamento volontario domiciliare», chiarisce Rizzo.

La situazione aggiornata dall'inizio della pandemia è dunque la seguente:

- positivi totali: 65

- positivi attuali (con test molecolare dell'Asp): 4

- positivi attuali (con test antigenico del Comune): 0

- guariti: 5

- deceduti: 2