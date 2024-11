Francesco Marchitelli è stato nominato commissario straordinario dell’Asl Roma 6, azienda in cui già in precedenza aveva svolto incarico di direttore dell’unità operativa complessa Affari Generali e Istituzionali. La nomina è stata ufficializzata questa mattina con la notifica del decreto firmato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

In Calabria Francesco Marchitelli c’era arrivato nella primavera del 2020, in piena emergenza pandemica, nominato dalla commissione prefettizia insediata ai vertici dell’Asp di Catanzaro in seguito allo scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose. Ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo fino alla scadenza del mandato della terna commissariale e poi nominato, nello stesso ruolo, all’Asp di Cosenza.

Più di recente, ha assunto l’incarico di direttore amministrativo del policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro, nella fase precedente all’unificazione con l’ospedale Pugliese Ciaccio, e nominato poi nuovamente all’Asp di Catanzaro, dove però non ha mai preso servizio.