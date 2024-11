Da un anno senza contratto: manifestazione dei lavoratori della casa di riposo in cui l'anno scorso divampò un focolaio da Covid 19

Hanno chiesto la rimozione della triade commissariale, insediata ai vertici dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, i dipendenti della RSA Domus Aurea di Chiaravalle. Si tratta della casa di riposo dove lo scorso anno è scoppiato un focolaio epidemico da Covid 19 che ha condotto alla morte molti anziani ospiti.

Dallo scorso anno la struttura privata è senza contratto e neppure per l'annualità 2021 se l'è visto riconoscere. Questa mattina il titolare, Domenico De Santis, e un gruppo di dipendenti hanno manifestato in piazza Prefettura a Catanzaro anche in forza di una sentenza del Consiglio di stato che ha annullato gli atti dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.