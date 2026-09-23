L’appuntamento il 24 e 25 settembre tra Gizzeria Lido e Lamezia Terme. Presenti rappresentanti di otto Regioni

«Economia e Salute. La sfida della sostenibilità nel Mezzogiorno», due giornate di confronto sulle principali sfide del Servizio sanitario nazionale, dalla sostenibilità alla medicina di prossimità, dalle liste d'attesa all'innovazione, dalla prevenzione alla salute mentale.

L'appuntamento, promosso da Fiaso - Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere e Regione Calabria, si svolgerà il 24 e 25 settembre tra Gizzeria Lido e Lamezia Terme. Il ministro della Salute Orazio Schillaci si collegherà alle 12 di domani, 24 settembre.

Tra i protagonisti della due giorni Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente Fiaso Giuseppe Quintavalle, Cosimo Latronico, assessore alla Salute della Regione Basilicata, e le senatrici Clotilde Minasi e Giusy Versace, oltre ai rappresentanti di Agenas, Aifa, aziende sanitarie e Università.

Al confronto parteciperanno rappresentanti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per mettere a sistema esperienze, modelli organizzativi e buone pratiche.

«Mettere attorno allo stesso tavolo le otto Regioni del Mezzogiorno - sottolinea il presidente di Fiaso, Giuseppe Quintavalle - significa partire dalle esperienze delle aziende e dei territori per costruire risposte condivise ai bisogni di salute dei cittadini. Med Salute è un format di confronto tra Regioni e aziende sanitarie che replicheremo con le Regioni del Centro e del Nord Italia, per costruire una Comunità di Pratica e mettere in rete esperienze e soluzioni che funzionano, rafforzando il Servizio sanitario nazionale».