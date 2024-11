A seguito dell’attività ispettiva della Finanza, è emerso che alcuni soggetti risultavano titolari di un reddito superiore del 400% di quello dichiarato in sede di domanda

Nell’ambito dei servizi di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica svolta a tutela del bilancio regionale, la Guardia di finanza di Catanzaro ha eseguito circa 90 controlli nei confronti di altrettanti soggetti beneficiari di esenzione dal ticket sanitario.

L’ attività è stata eseguita mediante l’utilizzo delle numerose banche dati in uso al corpo ivi compreso l’elenco dei percettori di esenzione ticket fornito dalla Sogei. È stata svolta un’analisi delle informazioni, incrociando i reali dati reddituali con quelli dichiarati in sede di presentazione della domanda di esenzione.

L’esito dell’attività ispettiva ha permesso di estrapolare i soggetti che nell’anno 2013 hanno beneficiato di esenzioni ticket per motivi legati al reddito, all’età ovvero alla condizione di disoccupazione, per complessivi € 25.790,00. Alcuni di questi, sono risultati titolari di un reddito superiore del 400% di quello dichiarato in sede di domanda. I controlli eseguiti, pertanto, sono risultati per circa il 70% irregolari. I soggetti verbalizzati sono passibili di sanzioni amministrative per complessivi € 77.370,00, oltre al pagamento alla Regione Calabria del contributo sanitario evaso.