Tutto tramite email. L’Asp di Reggio Calabria sembra abbia trovato la modalità più veloce per porre fine ai disagi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, per tutti coloro che hanno avuto la necessità di rivolgersi all’azienda sanitaria sia per le richieste di esiti di tamponi che per il rilascio di certificati di guarigione ai fini dell’ottenimento del green pass. Ebbene, a partire da ieri, le richieste dovranno pervenire esclusivamente via mail al seguente indirizzo: richiestacertificazionecovid@asprc.it.

Nella mail bisogna obbligatoriamente inserire le seguenti informazioni:

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Recapito telefonico Indirizzo email.

Per le richieste di esito tampone, devono essere necessariamente inseriti data di esecuzione dello stesso e allegata copia del documento d’identità del richiedente. Per i certificati di guarigione si deve inserire copia del primo tampone positivo e del tampone negativo e copia del documento d’identità.