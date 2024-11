Nella mattina di giovedì è stata inaugurata la nuova ludoteca “Bosco incantato” presso il reparto pediatria dell’ospedale di Polistena, che è stato anche abbellito da nuova pitturazione simbolica. L'iniziativa è stata promossa dalla “Odv Nasi Rossi con il cuore” di Rosarno, che da molto tempo si occupa di prestare la propria attività volontaristica per alleviare le sofferenze dei bimbi ricoverati, attraverso l’arte della cura Clownterapia, detta anche terapia del sorriso.

L'umanizzazione del reparto, con i suoi colori e immagini, è stata progettata e attuata da questa associazione, grazie al lavoro svolto da Sally Galotti Healthcare Design, in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna. Il progetto è denominato “Sorrisi in corsia” ed è cofinanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Regione Calabria. Lo scopo è addolcire i momenti difficili dei piccoli pazienti, consentendogli di vivere in maniera meno traumatica l'esperienza dell' ospedalizzazione. Ogni fine settimana i volontari torneranno in questo come in altri reparti e strutture, sempre pronti a donare un sorriso, un momento di gioia e speranza, perché questa è la loro missione.

Presente alla cerimonia il Sindaco di Polistena, Michele Tripodi, in quale, ringraziando l'associazione per l’operato, ha dichiarato: «Riteniamo che anche questa iniziativa vada nella direzione giusta per il miglioramento della sanità pubblica territoriale. Occorre però continuare a spingere per potenziare gli organici della pediatria al fianco della quale dovrà nascere la struttura di terapia intensiva neonatale, senza la quale i bimbi nati che presentano particolari problemi, avrebbero bisogno del trasferimento.

L’ospedale di Polistena è un presidio indispensabile nella geografia della sanità calabrese. Con l’inserimento di nuove specialità e le necessarie opere di ammodernamento edilizio e della diagnostica ha un enorme potenziale di crescita, in particolare dei servizi sanitari già esistenti a garanzia del diritto alla salute di tutti i cittadini». Il reparto di Terapia intensiva neonatale è molto importante, è paragonabile a una terapia intensiva dell'adulto in cui però sono ricoverati i neonati. Al suo interno medici specializzati curano tutte le patologie che possono colpire i neonati, nati pretermine o giunti a termine di gravidanza, in modo da offrire loro un'assistenza completa. Quando un bambino nasce prematuro o con problemi vari, interviene l'equipe di dottori della Terapia intensiva neonatale, che così riesce a salvare tante vite.