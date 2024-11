L'organo accademico si è riunito in giornata per esaminare la rosa di nomi fatta recapitare dal presidente della Regione per giungere ad una intesa. Atteso a breve il dca di nomina ( ASCOLTA L'AUDIO )

Vincenzo La Regina è il nome indicato dal Senato Accademico dell’Umg a ricoprire l’incarico di commissario straordinario dell’azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro. L’organo universitario si è, infatti, riunito in giornata per esaminare la rosa di nomi fatta recapitare nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per ottenere l’intesa con il rettore, Giovambattista De Sarro.

La rosa di nomi

Nel documento con cui si chiede all’Università di esprimere l'accordo figurano anche i nomi del primario del reparto di Cardiologia del policlinico universitario, Ciro Indolfi, e quello del commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, Francesco Procopio.

Il dca di nomina

Dovrebbe essere ormai solo questione di ore. Se il presidente della Regione intenderà recepire l’indicazione fornita dall’Università il nome di Vincenzo La Regina potrebbe comparire sul dca di nomina in qualità di commissario straordinario dell’azienda unica di Catanzaro.

Vuoto di potere

Un incarico però che il commissario in pectore non dovrebbe ricoprire nell’immediato. L’espediente pensato appositamente per superare l’impasse determinato dall’automatica decadenza generata dalla legge regionale procrastinerebbe, infatti, l’efficacia dell’atto alla pubblicazione sul Burc del protocollo d’intesa già sottoscritto il 21 febbraio scorso dal presidente della Regione e dal rettore dell’Umg.

Trenta giorni

Circa trenta giorni per costituire gli assetti amministrativi di vertice della neonata azienda unica ed evitare un pericoloso vuoto di potere, probabilmente nel momento più delicato del processo di fusione. La legge regionale prevede, infatti, l’automatica decadenza dei commissari delle due aziende – Pugliese Ciaccio e Mater Domini – il giorno successivo alla pubblicazione sul Burc del protocollo d’intesa.

Direzione strategica

Un passaggio che finora è stato intenzionalmente rinviato anticipando, al contrario, la nomina del commissario che dovrebbe avere così sufficiente tempo a disposizione per individuare, secondo quanto previsto dalla legge, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.