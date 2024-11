L'esponente della giunta Occhiuto ringrazia il ministro che «ha dimostrato grande attenzione ad un tema rilevantissimo per la sanità calabrese». Si «avrà una grande realtà con 855 posti letto»

«Con il parere del Ministero della Salute che esclude la necessità di adottare un apposito dpcm per il riconoscimento dell’azienda ospedaliera universitaria Mater Domini si può ora procedere rapidamente alla sottoscrizione della nascita dell’azienda unica ‘Dulbecco’ prevista dalla legge regionale, che rafforzerà tutto il sistema sanitario calabrese e avrà importanti ricadute positive sulla facoltà di Medicina di Catanzaro, che coniuga le attività assistenziali a quelle della didattica e della ricerca».

Lo dice in una nota l'assessore al Personale della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo. «Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha dimostrato grande attenzione rispetto ad un tema rilevantissimo per la sanità calabrese, rispondendo con eccezionale tempestività alla richiesta di parere inoltrata dalla Regione. Un risultato ottenuto grazie al gioco di squadra tra il ministro Schillaci e il suo ufficio legislativo, il sottosegretario Wanda Ferro e il presidente Roberto Occhiuto, che ha consentito di individuare il corretto percorso tecnico-giuridico utile superare gli ostacoli posti dal precedente governo con la semplice modifica di una parte del programma operativo regionale».

«Ringrazio quindi per questo lavoro sinergico il ministro Schillaci, il sottosegretario Ferro e il presidente Occhiuto, che si è impegnato a procedere in brevissimo tempo alla stipula del protocollo d’intesa, nel pieno rispetto delle norme. Con l’integrazione tra il ‘Pugliese-Ciaccio’ e la ‘Mater Domini’, che dovrà valorizzare le migliori professionalità delle due strutture, si avrà un’unica grande realtà sanitaria con 855 posti letto, capace di dare risposte ancora più efficaci alla richiesta di salute proveniente non solo dalla città di Catanzaro, ma dall’intera regione».



