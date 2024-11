Irricevibile: così i dirigenti dei Ministeri dell'Economia e della Sanità dopo aver incontrato il commissario Massimo Scura hanno bollato il suo disegno di unire il Mater Domini e il Pugliese Ciaccio per creare un unico polo.

Un'integrazione che aveva sollevato le ire di tanti, anche del Sindacato Medici che aveva osservato come l'emergenza venisse frammentata tra i due istituti con il rischio di limitare le possibilità di intervento in pronto soccorso.

L'accorpamento per Scura invece è di elevata portata innovativa e farebbe risparmiare decine di milioni di euro. Non la vedono allo stesso modo neppure i due funzionari del governo che durante il faccia a faccia hanno bacchettato Scura invitandolo a rispettare le procedure, in primis ad avere sugli atti la firma di tutti.

Insomma il Commissario deve dialogare con la Regione e avere il placet di Oliverio. Solo sucecssivamente l'accorpamento potrà essere vagliato dal tavolo tecnico.