Manifestazione in Cittadella indetta dal Si Cobas Calabria. Una delegazione è stata ricevuta al terzo piano. «Azienda Zero sta acquisendo tutti gli elenchi da ospedali e Asp»

Il Si Cobas Calabria ha manifestato nei giorni scorsi nel piazzale adiacente la Cittadella regionale a Catanzaro, per fare sentire la voce degli idonei della graduatoria (delibera n.2198 del 17/10/2023) “operatore tecnico – personale di supporto per la centrale unica 112 servizio Nue”.

«Ci siamo ritrovati insieme agli idonei per discutere le ragioni che ci hanno portato a manifestare, abbiamo ascoltato le loro opinioni e le loro preoccupazioni visto l’immobilismo che attanaglia questa graduatoria» si legge in una nota diffusa da Roberto Laudini e Simone Scandale coordinatori regionali del sindacato.

Nella mattinata di lunedì una delegazione è stata ricevuta dal direttore sanitario di Azienda Zero, Domenico Minniti, e da un funzionario del dipartimento Salute e Welfare Francesco Lucia. «Con loro abbiamo discusso di questa vertenza e delle problematiche che gli idonei presenti in graduatoria ci hanno riferito. Il direttore sanitario ci ha illustrato il lavoro che sta facendo Azienda Zero per essere sempre più autonoma.

Un esempio è rappresentato dall’acquisizione delle graduatorie di tutte le Asp e aziende ospedaliere per avere una visione completa delle risorse umane presenti in graduatoria, un lavoro iniziato qualche anno fa dal dipartimento e ora guidato da Azienda Zero a cui sempre stiamo chiedendo massima operatività.

Dalla riunione durata circa un ora sono emersi elementi positivi, ci saranno altre assunzioni per questa figura presente in questa graduatoria e si valuterà con l’ufficio risorse umane di Azienda Zero il miglior utilizzo possibile degli idonei operatori tecnici presenti in graduatoria.

Ci siamo dati appuntamento prossimamente per continuare questa vertenza. Oggi è stato il primo passo e ringraziamo tutti gli idonei e gli altri lavoratori che hanno partecipato alla manifestazione in sostegno e solidarietà con gli idonei in lotta. Il Si Cobas Calabria è una realtà di lotta formata da uomini e donne liberi che ogni giorno si battono per ottenere giustizia sociale e da sempre cerchiamo di abbattere il muro di gomma che avvolge la nostra sanità pubblica. Toccano uno toccano tutti. A testa alta è senza paura perché la paura non ci appartiene».